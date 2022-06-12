Британский наемник Гэтли погиб во время боев за Северодонецк

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Великобритании Джордан Гэтли, который участвовал в боях за Северодонецк на стороне ВСУ был убит, сообщает ФАН. По данным украинского Telegram-канала, связанного с ВСУ, отец наемника Дин Гэтли выложил пост в социальных сетях, где написал о своем сыне пару слов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.