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Британский наемник Гэтли погиб во время боев за Северодонецк

Британский наемник Гэтли погиб во время боев за Северодонецк
Федеральное агентство новостей

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Великобритании Джордан Гэтли, который участвовал в боях за Северодонецк на стороне ВСУ был убит, сообщает ФАН. По данным украинского Telegram-канала, связанного с ВСУ, отец наемника Дин Гэтли выложил пост в социальных сетях, где написал о своем сыне пару слов.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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