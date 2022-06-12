Британский наемник Гэтли погиб во время боев за Северодонецк

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Великобритании Джордан Гэтли, который участвовал в боях за Северодонецк на стороне ВСУ был убит, сообщает ФАН. По данным украинского Telegram-канала, связанного с ВСУ, отец наемника Дин Гэтли выложил пост в социальных сетях, где написал о своем сыне пару слов.