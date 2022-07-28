Британский наемник Эслин пожаловался на бездействие Киева и Лондона

Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Эслин пожаловался на бездействие со стороны Правительства Великобритании и Украины.
По словам солдата, министерство иностранных дел страны на все его запросы отвечает, что якобы «работа ведется» и не предоставляет никакой конкретной информации.
«Я спрашиваю: “Вы хотя бы пытались установить контакт с ДНР, чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами”. Отвечают: “Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально”», — констатировал Эслин.
При этом западный наемник отметил, что в 2017 году Лондон вел диалог с сирийскими курдами несмотря на то, что эти отряды никем не признавались. В связи с этим Эслин назвал действия британских властей лицемерными.