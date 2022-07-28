Британский наемник Эслин пожаловался на бездействие Киева и Лондона

«Я спрашиваю: “Вы хотя бы пытались установить контакт с ДНР, чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами”. Отвечают: “Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально”», — констатировал Эслин.