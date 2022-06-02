Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался в результате жесткой аварии

Британский мотогонщик Марк Перслоу получил травмы в ходе соревнований, которые проходили на острове Мэн. В результате спортсмен был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.
По данным СМИ, на третьем круге квалификации 29-летний мужчина потерял управление и вылетел с трассы. Перслоу упал со своего байка на скорости под 200 км/ч.
Ранее популярный русский блогер Николай Лебедев (Некоглай) попал в смертельное ДТП. Его машина на полной скорости столкнулась с другой, сообщал «Царьград».