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Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался в результате жесткой аварии

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался в результате жесткой аварии
pexels.com

Британский мотогонщик Марк Перслоу получил травмы в ходе соревнований, которые проходили на острове Мэн. В результате спортсмен был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось. 

По данным СМИ, на третьем круге квалификации 29-летний мужчина потерял управление и вылетел с трассы. Перслоу упал со своего байка на скорости под 200 км/ч. 

Ранее популярный русский блогер Николай Лебедев (Некоглай) попал в смертельное ДТП. Его машина на полной скорости столкнулась с другой, сообщал «Царьград». 

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RusNewsToday24
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