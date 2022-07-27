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Британский Mirror запускает подписку по криптокошелькам

Британский Mirror запускает подписку по криптокошелькам

Платформа для веб-публикаций Mirror (не путать с таблойдом Daily Mirror) объявила о запуске «подписки Web 3.0». Согласно заявлению в блоге разработчкиов, новая функция позволит читателям подписываться на авторов платформы с помощью криптовалютных кошельков. За счёт привязки адреса клиенты смогут получать уведомления по электронной почте при публикации нового контента.


Платформа для веб-публикаций Mirror объявила о запуске «подписки Web 3.0». Согласно заявлению в блоге, новая функция позволит читателям подписываться на авторов платформы с помощью криптовалютных кошельков.

Британский Mirror запускает подписку по криптокошелькам

За счет привязки адреса клиенты смогут получать уведомления по электронной почте при публикации нового контента.

«Mirror всегда было местом, где создатели Web 3.0 могли публиковать и делать объявления. Результатом стали запуски проектов и продуктов, технические документы, лидерство в области мышления, образование, объявления о сборе средств и выпуск NFT. Но до сих пор у сообществ не было способа поддерживать взаимодействие с помощью уведомлений» – говорится в заявлении команды.

По мнению Mirror, подписки на основе кошельков также обеспечивают более широкие возможности компоновки Web 3.0 с другими инструментами, ежедневно используемыми в экосистеме, такими как чаты сообщества, закрытые «дропы» с NFT-токенами и панели мониторинга аналитики сообщества. Также в будущем Mirror сможет составлять уже существующие списки кошельков или токенов, чтобы включить такие функции, как контент, защищенный сообществом.

криптокошельки
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RusNewsToday24
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