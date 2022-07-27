Британский Mirror запускает подписку по криптокошелькам

Платформа для веб-публикаций Mirror (не путать с таблойдом Daily Mirror) объявила о запуске «подписки Web 3.0». Согласно заявлению в блоге разработчкиов, новая функция позволит читателям подписываться на авторов платформы с помощью криптовалютных кошельков. За счёт привязки адреса клиенты смогут получать уведомления по электронной почте при публикации нового контента.





Платформа для веб-публикаций Mirror объявила о запуске «подписки Web 3.0». Согласно заявлению в блоге, новая функция позволит читателям подписываться на авторов платформы с помощью криптовалютных кошельков.





За счет привязки адреса клиенты смогут получать уведомления по электронной почте при публикации нового контента.

«Mirror всегда было местом, где создатели Web 3.0 могли публиковать и делать объявления. Результатом стали запуски проектов и продуктов, технические документы, лидерство в области мышления, образование, объявления о сборе средств и выпуск NFT. Но до сих пор у сообществ не было способа поддерживать взаимодействие с помощью уведомлений» – говорится в заявлении команды.

По мнению Mirror, подписки на основе кошельков также обеспечивают более широкие возможности компоновки Web 3.0 с другими инструментами, ежедневно используемыми в экосистеме, такими как чаты сообщества, закрытые «дропы» с NFT-токенами и панели мониторинга аналитики сообщества. Также в будущем Mirror сможет составлять уже существующие списки кошельков или токенов, чтобы включить такие функции, как контент, защищенный сообществом.