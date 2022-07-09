Британский министр транспорта Шаппс заявил о намерениях участвовать в премьерских выборах

Уточняется, что Шаппс стал последним из числа членов Консервативной партии, кто собрался бороться за кресло главы кабмина.

«Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии», — сообщил телеканал.

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон 7 июля объявил о своем уходе в отставку. Этому предшествовало массовое увольнение членов его кабмина.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс собирается принять участие в выборах на должность главы правительства. Об этом информирует телеканала Sky News.