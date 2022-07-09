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Британский министр транспорта Шаппс заявил о намерениях участвовать в премьерских выборах

Британский министр транспорта Шаппс заявил о намерениях участвовать в премьерских выборах
pxhere.com

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс собирается принять участие в выборах на должность главы правительства. Об этом информирует телеканала Sky News.

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон 7 июля объявил о своем уходе в отставку. Этому предшествовало массовое увольнение членов его кабмина.

«Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии», — сообщил телеканал.

Уточняется, что Шаппс стал последним из числа членов Консервативной партии, кто собрался бороться за кресло главы кабмина.

Ранее сообщалось, что баллотироваться на должность премьер-министра Великобритании отказался глава МО Бен Уоллес.

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