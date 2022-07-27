Британский McDonald's впервые за 14 лет поднял цену на чизбургеры из-за инфляции

Компания McDonald’s в Великобритании впервые за 14 лет увеличила стоимость чизбургеров из-за растущей инфляции.
Долгие годы цена на популярное блюдо составляла 99 пенсов (71,8 рублей). Сейчас стоимость чизбургера увеличилась до 1,19 фунта (86,31 рублей), передает телеканал Sky News. Ситуацию прокомментировал гендиректор компании в Соединенном Королевстве и Ирландии Алистер Макроу.
«Сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен», — сообщил он.
Макроу добавил, что вместе с компанией трудности из-за инфляции испытали и поставщики. Он отметил, что McDonald’s с открытия в 1974 году в Великобритании старался обеспечивать не только высокое качество, но и приемлемые цены.
Пока британский McDonald’s отваживает посетителей высокими ценами, российская сеть «Вкусно — и точка» открыла очередной филиал в РФ, передает телеканал «360». В бывший «Макдоналдс» в Котельниках выстроились огромные очереди из посетителей, несмотря на июльскую жару.