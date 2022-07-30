Британский историк Фергюсон предрек Украине фатальные последствия тактической ошибки США

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон объяснил, чем для Украины обернется тактическая ошибка Соединенных Штатов.
По словам эксперта, речь идет о бездействии американской стороны в разрешении кризисной ситуации на первоначальном этапе. Именно этот просчет грозит киевскому режиму фатальными последствиями, с которыми он столкнется уже осенью, считает историк. Своим мнением профессор поделился в ходе общения с немецкими СМИ.
«Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны», — подчеркнул эксперт.
Ранее экономист Михаил Делягин призвал Москву воспользоваться возможностями, которые ей сулит рецессия в США. Он считает, что проблемы Запада могут воздействовать на сильное ускорение модернизации российской экономики.