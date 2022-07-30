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Британский историк Фергюсон предрек Украине фатальные последствия тактической ошибки США

Британский историк Фергюсон предрек Украине фатальные последствия тактической ошибки США
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон объяснил, чем для Украины обернется тактическая ошибка Соединенных Штатов.

По словам эксперта, речь идет о бездействии американской стороны в разрешении кризисной ситуации на первоначальном этапе. Именно этот просчет грозит киевскому режиму фатальными последствиями, с которыми он столкнется уже осенью, считает историк. Своим мнением профессор поделился в ходе общения с немецкими СМИ.

«Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее экономист Михаил Делягин призвал Москву воспользоваться возможностями, которые ей сулит рецессия в США. Он считает, что проблемы Запада могут воздействовать на сильное ускорение модернизации российской экономики.

Россия США Украина
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