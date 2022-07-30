Британский историк Фергюсон предрек Украине фатальные последствия тактической ошибки США

По словам эксперта, речь идет о бездействии американской стороны в разрешении кризисной ситуации на первоначальном этапе. Именно этот просчет грозит киевскому режиму фатальными последствиями, с которыми он столкнется уже осенью, считает историк. Своим мнением профессор поделился в ходе общения с немецкими СМИ.