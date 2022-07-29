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Британский флот получил новый военный корабль XV Patrick Blackett

Британский флот получил новый военный корабль XV Patrick Blackett
Royal Navy

Военно-морские силы Великобритании получили новый корабль, который будут использовать для экспериментов.

По информации пресс-службы флота, речь идет о корабле XV Patrick Blackett, названного в честь физика Патрика Блэкетта. Предполагается, что он позволит флоту «испытывать новые комплексы и технологии для продвижения в военном деле».

«Сегодня мы приняли на вооружение корабль “Патрик Блэкетт XV”. Он будет использоваться в качестве площадки для автономных экспериментов и испытаний», — говорится в сообщении.

В издании The Daily Express уточнили, что строительство корабля обошлось британскому флоту в девять миллионов фунтов.

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