Британский актер Дэниэл Рэдклифф почтил память Робби Колтрейна

Британский киноактер Дэниел Рэдклифф почтил память коллеги по цеху Робби Колтрейна, скончавшегося 14 октября. Они оба снимались во всех фильмах о Гарри Поттере – первый в роли главного героя, второй в роли великана Хагрида.
Рэдклифф с теплотой вспомнил о партнере по волшебной франшизе, рассказав, что усопший был одним из самых забавных людей, с которыми ему довелось познакомиться.
Актер, сыгравший Гарри Поттера, также сказал, что ему очень повезло встретиться и работать вместе с Колтрейном и ему невероятно грустно от факта его ухода.
«Он был прекрасным актером и человеком», — резюмировал он.
О смерти шотландского актера Робби Колтрейна сообщили 14 октября. На момент смерти ему было 72 года, информирует «Царьград».
Известно, что в последнее время у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. У него отнялись ноги, что приковало его к инвалидному креслу.