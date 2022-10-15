Новости03

Британский актер Дэниэл Рэдклифф почтил память Робби Колтрейна

Британский актер Дэниэл Рэдклифф почтил память Робби Колтрейна
Global Look Press | KPA

Британский киноактер Дэниел Рэдклифф почтил память коллеги по цеху Робби Колтрейна, скончавшегося 14 октября. Они оба снимались во всех фильмах о Гарри Поттере – первый в роли главного героя, второй в роли великана Хагрида.

Рэдклифф с теплотой вспомнил о партнере по волшебной франшизе, рассказав, что усопший был одним из самых забавных людей, с которыми ему довелось познакомиться.

Актер, сыгравший Гарри Поттера, также сказал, что ему очень повезло встретиться и работать вместе с Колтрейном и ему невероятно грустно от факта его ухода.

«Он был прекрасным актером и человеком», — резюмировал он.

О смерти шотландского актера Робби Колтрейна сообщили 14 октября. На момент смерти ему было 72 года, информирует «Царьград».

Известно, что в последнее время у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. У него отнялись ноги, что приковало его к инвалидному креслу.

гарри поттер Робби Колтрейн рэдклифф смерть
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.