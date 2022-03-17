Британский врач-диетолог Верретт опровергла четыре мифа о похудении

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Британский врач-диетолог Пола Верретт опровергла некоторые популярные мифы о
влиянии продуктов на похудение. Например, многие люди убеждены, что углеводы
вредны, а безглютеновые продукты крайне полезны.
К тому же часть мужчин и женщин
верят, что соки и смузи из магазина полезны, как и свежие фрукты, а во всех
фруктах содержится много сахара. Однако это не так.
«Хотя углеводы часто называют
вредными, они являются ценным источником энергии, и даже из модных кетогенных
диет их не исключают полностью», — отметила Пола Верретт.
Диетолог посоветовала худеющим
людям обязательно включать в свой рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис,
бобовые, фрукты и овощи. А вот продукты с рафинированными углеводами лучше
исключить. Безглютеновые продукты показаны только тем, кто страдает аллергией
на глютен, разъяснил британский врач.