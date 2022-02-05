Британский принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Британский принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании несовершеннолетней Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю 10 марта даст в Лондоне показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Вирджиния Джуфре.

По словам потерпевшей, принц изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Елизавета II приняла решение снять все воинские звания и королевские патронажи с герцога Йоркского, а сам обвиняемый будет защищаться в этом деле как частное лицо.

Принц Эндрю отрицает все обвинения. Однако юристы считают, что убедить в своей невиновности судью не сможет. Поскольку это гражданский иск, сына королевы вряд ли посадят в тюрьму, но не исключено, что ему придется выплатить многомиллионную компенсацию.

 
загрузка...
 
елизавета суд эндрю
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru