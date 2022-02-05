Британский принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю 10 марта даст в Лондоне показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Вирджиния Джуфре.

По словам потерпевшей, принц изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Елизавета II приняла решение снять все воинские звания и королевские патронажи с герцога Йоркского, а сам обвиняемый будет защищаться в этом деле как частное лицо.

Принц Эндрю отрицает все обвинения. Однако юристы считают, что убедить в своей невиновности судью не сможет. Поскольку это гражданский иск, сына королевы вряд ли посадят в тюрьму, но не исключено, что ему придется выплатить многомиллионную компенсацию.

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