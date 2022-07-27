Британские учёные раскрыли тайну происхождения первых сверхмассивных чёрных дыр

Первые чёрные дыры появились в космосе в первые несколько сотен лет после Большого взрыва, однако учёные на протяжении 20 лет не могли объяснить такую феноменальную скорость появления этих космических объектов. Ответ нашли астрофизики из Портсмутского университета.





Известно, что после взрыва Вселенная была почти однородной – даже в самых плотных областях пространства масса материи не сильно отличалась от средних показателей по всему пространству. Из этого следует, что для аккумулирования достаточной массы материи, необходимой для образования первых чёрных дыр или звезд, потребуются сотни миллионов лет. Однако учёные знают, что первые звезды, которые затем превратились в сверхмассивные чёрные дыры в процессе эволюции, образовались всего лишь спустя 100-200 миллионов лет после Большого взрыва.

Учёные Портсмутского университета создали новую компьютерную модель формирования Вселенной. Модель показала, что в местах пересечения холодных аккреционных потоков формируется внезапный коллапс плотных облаков обычной материи. В результате возникают короткоживущие звезды, либо сразу появляются чёрные дыры.

Исследователи указали, что для возникновения этого явления не требуется каких-либо особых условий, как считалось ранее. При помощи потоков холодного газа возникает турбулентность, в результате чего звёзды могут формироваться лишь при условии достижения ими критической массы. Сразу после преодоления порогового значения плотная область внезапно коллапсирует и появляются чёрные дыры.