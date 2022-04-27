Британские ученые UKICE назвали санкции против России причиной скорого раскола Евросоюза

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Ситуация с антироссийскими санкциями ускоряет раскол внутри Евросоюза, в скором будущем ЕС может утратить последние надежды на свое единство. К такому выводу пришел британский профессор Ананд Менон в статье для исследовательской организации UK in a Changing Europe (UKICE), передает портал «ПолитРоссия».
«Самый главный вопрос заключается в том, будет ли единство в ЕС, порожденное российской спецоперацией, длиться долго? Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Ожидается, что давление будет распространяться на нефть и газ. Однако Германия, Венгрия, Италия и Болгария сильно зависят от поставок российского топлива, что повышает риск ожесточенных споров», — отмечает он.
Помимо этого, страны Евросоюза не могут прийти к общему мнению о том, как вести диалог с Россией: Польша и страны Прибалтики выступают против него, в то время как другие стороны, такие как Франция, наоборот являются сторонниками переговоров.
Серьезные последствия, которые скажутся на единстве ЕС, наступят и в случае того, если Украина вступит в Европейский союз.
«Многие страны Центральной Европы и Балтии выступают за быстрый путь к членству в ЕС, но французы и голландцы выразили оговорки. Нетрудно представить, что дебаты о соответствующих отношениях с Украиной превратятся в запущенную болезнь для ЕС», — подчеркивает профессор.