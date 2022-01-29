Британские ученые обнаружили скрытые патологии легких у пациентов с постковидным синдромом

Британские ученые обнаружили скрытые патологии легких у пациентов с постковидным синдромом Новости
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Ученые Великобритании установили, что пациенты, которые столкнулись с долгими постковидными симптомами, могут иметь скрытые патологии легких. Соответствующей информацией поделился пресс-центр Оксфордского университета.

Исследователи подчеркнули, что такие пациенты могут иметь большие проблемы с поступлением кислорода в кровь. Ученые смогли обнаружить наличие легочных аномалий с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом в ходе эксперимента пациенты были вынуждены дышать смесью кислорода с ксеноном. Благодаря этому оказалось возможно оценить работу органа дыхания.

Профессор Оксфордского университета Фергус Глисон, который руководил исследованием, заявил, что в данный момент необходимо ответить на некоторые важные вопросы. По его словам, нужно узнать, насколько серьезна найденная патология и как часто она наблюдается у больных.

 
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