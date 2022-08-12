Британские ученые изучили влияние прогулок после ужина на здоровье

Как утверждает Баффи, во всех случаях выяснилось, что добровольцы, которые гуляли по 10 минут после каждого приема пищи, добивались гораздо более заметного снижения глюкозы в сравнении с теми, кто прогуливается по 30 минут, но только один раз в день.