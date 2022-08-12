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Британские ученые изучили влияние прогулок после ужина на здоровье

Британские ученые изучили влияние прогулок после ужина на здоровье
Федеральное агентство новостей / Cтепан Яцко

Ученые Университета Лимерика опубликовал в The Times результаты исследования о роли ежедневных прогулок на продолжительность активной жизни.

По мнению ведущего автора исследования Эйдана Баффи, значение имеет каждый шаг, так как когда мышцы сокращаются, они захватывают глюкозу из крови и ее уровень в кровотоке уменьшается, сообщает LIVE24.RU.

Как утверждает Баффи, во всех случаях выяснилось, что добровольцы, которые гуляли по 10 минут после каждого приема пищи, добивались гораздо более заметного снижения глюкозы в сравнении с теми, кто прогуливается по 30 минут, но только один раз в день.

диабет здоровье прогулка
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