Британские синоптики зафиксировали новый температурный рекорд

Температура воздуха в Великобритании достигла рекордного высоких показателей на фоне аномальной жары. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявления специалистов британской метеорологической службы.
Синоптики утверждают, что столбики термометров Великобритании впервые превысили отметку в +40 градусов по Цельсию. При этом они подчеркнули, что температура продолжает подниматься.
«В лондонском Хитроу была отмечена температура в +40,2 градуса по Цельсию», — заявили метеорологи.
Как сообщает телеканал «360», предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в поселке Чарлвуд, расположенном на юго-востоке Англии. Воздух в районе населенного пункта прогрелся до +39,1 градуса.
Аналитики Rystad Energy считают, что страны Европейского союза ожидает энергетический «шторм» на фоне аномально жаркой погоды. Предполагается, что повышение температуры помешает Евросоюзу восстановить запасы газа в преддверии зимы, сообщает «Вечерняя Москва».