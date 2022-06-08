Британские пользователи Twitter назвали Зеленского и Джонсона «коррумпированными клоунами»

Британские пользователи Twitter жестко прошлись по президенту Украины Владимиру Зеленскому за реакцию на сохранение премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном собственной должности. Свои эмоции они выразили в соцсети.
Граждане Соединенного Королевства подняли на смех украинского лидера. Они иронично предположили, что Зеленский предвкушает очередные поставки «бесплатного оружия за счет налогоплательщиков» Великобритании.
«Он (Джонсон — Прим. ред.) предаст Зеленского, как предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт. Это лишь вопрос времени», — предупредил пользователь Сети.
«Зеленский должен просто понять, что, если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать. Джонсон делает только то, что выгодно ему», — отметил другой интернет-пользователь.
«Два коррумпированных клоуна. У них много общего», — счел комментатор.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что представители ЦРУ и спецслужб Британии около 10 лет работают на территории украинского государства. Информацию передали корреспонденты RT.