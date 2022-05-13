Британские офицеры приехали на Украину задолго до российской спецоперации

Речь идет о группе британских офицеров и наемниках из канадской ЧВК GardaWorld. Иностранные солдаты занимались синхронизацией разведывательных данных, которые были получены от НАТО и украинских войск. Вместе с этим они принимали участие в обсуждении путей ведения боевых действий против РФ.