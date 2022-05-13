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    Британские офицеры приехали на Украину задолго до российской спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Британские офицеры приехали на Украину задолго до российской спецоперации

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Военнослужащие из Великобритании и Канады работали в штабе «Антитеррористической операции» (АТО) на территории Краматорска примерно за две недели до начала военной спецоперации России, передает РИА Новости.

    Речь идет о группе британских офицеров и наемниках из канадской ЧВК GardaWorld. Иностранные солдаты занимались синхронизацией разведывательных данных, которые были получены от НАТО и украинских войск. Вместе с этим они принимали участие в обсуждении путей ведения боевых действий против РФ.

    Британские военные работали на Украине под прикрытием. ЧВК GardaWorld при этом насчитывает в своих рядах свыше 120 тысяч человек.

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