Британские офицеры приехали на Украину задолго до российской спецоперации

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Военнослужащие из Великобритании и Канады работали в штабе «Антитеррористической операции» (АТО) на территории Краматорска примерно за две недели до начала военной спецоперации России, передает РИА Новости.
Речь идет о группе британских офицеров и наемниках из канадской ЧВК GardaWorld. Иностранные солдаты занимались синхронизацией разведывательных данных, которые были получены от НАТО и украинских войск. Вместе с этим они принимали участие в обсуждении путей ведения боевых действий против РФ.
Британские военные работали на Украине под прикрытием. ЧВК GardaWorld при этом насчитывает в своих рядах свыше 120 тысяч человек.
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