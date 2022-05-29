Британские медики приняли абсцесс мозга за запор и едва не убили годовалого мальчика

Британка Эми Твид пожаловалась на местных врачей, которые едва не убили ее годовалого ребенка. Медики слишком поздно выявили у малыша абсцесс мозга, изначально приняв его за запор.
Историю 25-летней матери рассказал таблоид The Sun. В марте женщина заметила, что ее ребенок стал менее активным. Малыш часто капризничал и практически не интересовался игрушками. Спустя две недели у него появилась рвота. Малыш стал апатичным и постоянно хотел спать.
Обратившись к медикам, молодая мама не получила необходимой консультации. Один из врачей предположил, что у ребенка запор. Медик порекомендовал Эми Твид приобрести другую молочную смесь и проследить, чтобы малыш соблюдал постельный режим.
Спустя несколько дней состояние ребенка ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь. В ходе обследования выяснилось, что у малыша развился огромный церебральный абсцесс. Врачи сказали родителям, что ребенок нуждается в срочной операции. В противном случае есть риск летального исхода. К счастью для родителей, хирурги спасли жизнь маленького мальчика. Теперь ему ничего не угрожает.