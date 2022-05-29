Британские медики приняли абсцесс мозга за запор и едва не убили годовалого мальчика

Спустя несколько дней состояние ребенка ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь. В ходе обследования выяснилось, что у малыша развился огромный церебральный абсцесс. Врачи сказали родителям, что ребенок нуждается в срочной операции. В противном случае есть риск летального исхода. К счастью для родителей, хирурги спасли жизнь маленького мальчика. Теперь ему ничего не угрожает.