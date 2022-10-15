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Британские экоактивистки испортили картину Ван Гога «Подсолнухи» в национальной галерее

Британские экоактивистки испортили картину Ван Гога «Подсолнухи» в национальной галерее
unsplash.com

Две девушки, позиционирующие себя как экоактивистки, облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее.

Молодые британки открыли в музее консервную банку супа и выплеснули ее содержимое на знаменитую картину. После этого девушки достали тюбики с суперклеем, нанесли средство на ладони и приклеили их к стене. РИА Новости опубликовало видео этого перформанса.

«Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — объяснили свой поступок девушки.

За кадром слышно, как очевидцы зовут охрану. Однако экоактивистки с невозмутимыми лицами продолжают делать задуманное.

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RusNewsToday24
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