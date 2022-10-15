Британские экоактивистки испортили картину Ван Гога «Подсолнухи» в национальной галерее

Две девушки, позиционирующие себя как экоактивистки, облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее.
Молодые британки открыли в музее консервную банку супа и выплеснули ее содержимое на знаменитую картину. После этого девушки достали тюбики с суперклеем, нанесли средство на ладони и приклеили их к стене. РИА Новости опубликовало видео этого перформанса.
«Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — объяснили свой поступок девушки.
За кадром слышно, как очевидцы зовут охрану. Однако экоактивистки с невозмутимыми лицами продолжают делать задуманное.