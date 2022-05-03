Британские читатели Daily Mail осудили Джонсона за выступление перед Радой

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной радой. Его заявление о предоставлении очередной помощи Украине разочаровало читателей Daily Mail.
Согласно заявлению Джонсона, военная помощь на сумму 300 миллионов фунтов будет состоять из дронов, радаров и приборов ночного видения, передает телеканал «360». Но многие британцы указали, что эти средства следует потратить на нужды страны.
«Джонсон не смог обеспечить бедных британцев продовольствием. Но зачем, когда можно бросать деньги Киеву, чтобы казаться большим человеком на мировой арене», — высказался один из пользователей.
«Пустые полки продуктовых, люди живут без отопления и электричества. В это время Джонсон раздает наши налоги направо и налево», — добавил еще один комментатор.
Некоторые призвали Джонсона перестать мнить себя Уинстоном Черчиллем. И, возможно, в будущем за нынешнего британского премьера уже никто не проголосует, если Джонсон продолжит такую политику.