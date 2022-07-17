Британская танцевальная школа отказалась от балета из-за «деколонизации»

Руководство одной из британских танцевальных школ, расположенных в городе Чапелтаун, решило отказаться от балета на прослушиваниях при поступлении. По словам представителей школы, балет несет в себе «багаж белых европейских идей».
Как сообщает британское издание The Telegraph, решение об исключении балета было принято в рамках кампании по «деколонизации» учебной программы и направлено на повышение «инклюзивности» учреждения. По мнению руководства школы, балет якобы является элитарной формой искусства, имеющей «конфликтный характер».
«Это очень специфическая форма, построенная на определенных белых европейских идеях и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу», — заявила глава бакалавриата школы танцев Франческа Маккарти.
Танцевальная школа отказалась от балета, прислушавшись к советам представителей местного ЛГБТ-сообщества. По мнению руководства, эта форма искусства имеет ярко выраженные «гендерные корни», в то время как само учреждение стремится к гендерной нейтральности.
Отмечается, что в рамках «деколонизации» учебной программы некоторые заведения Великобритании отказались от постановки произведений Шекспира. Кроме того, из программы исключены произведения других классиков британской литературы.