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Британская разведка сообщила о подготовке российских войск к наступлению на Украине

Британская разведка сообщила о подготовке российских войск к наступлению на Украине
Федеральное агентство новостей

Разведслужбы Британии считают, что российские войска в ближайшее время могут начать наступление в рамках спецоперации на Украине.

Британская разведка опубликовала сводку, в которой говорится, что российские военные и подразделения НМ ЛДНР развивают наступательные действия в Донбассе. Отмечается, что союзные силы двигаются в сторону Славянска и Краматорска.

«Российские войска, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, одновременно перегруппировываясь и перестраиваясь для дальнейших наступлений», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР и ВС РФ за сутки уничтожили одну украинскую установку РСЗО «Град» и один беспилотник «Фурия».

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