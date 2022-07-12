Британская разведка сообщила о подготовке российских войск к наступлению на Украине

Разведслужбы Британии считают, что российские войска в ближайшее время могут начать наступление в рамках спецоперации на Украине.
Британская разведка опубликовала сводку, в которой говорится, что российские военные и подразделения НМ ЛДНР развивают наступательные действия в Донбассе. Отмечается, что союзные силы двигаются в сторону Славянска и Краматорска.
«Российские войска, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, одновременно перегруппировываясь и перестраиваясь для дальнейших наступлений», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР и ВС РФ за сутки уничтожили одну украинскую установку РСЗО «Град» и один беспилотник «Фурия».