Британская порноактриса хотела напугать возлюбленного и зарезала его после ссоры в баре

Британская порноактриса Эбигейл Уайт хотела напугать возлюбленного и зарезала его после ссоры в баре. Модель OnlyFans отрицает все обвинения в убийстве, считая, что преступление можно квалифицировать как непредумышленное убийство из-за невменяемости, пишет Daily Star.
Все произошло 25 марта 2022 года в доме, где проживала пара. Накануне 22-летний Брэдли Льюис заявил подруге, что хочет с ней расстаться. Потом молодые люди пошли в бар, где 24-летняя порноактриса выпила много спиртного. В ходе застолья между ней, возлюбленным и еще одни гражданином произошла ссора.
Когда пара пришла домой, разгневанная барышня продолжила конфликт и ударила мужчину ножом. По словам гражданки Великобритании, убивать своего молодого человека она не хотела, желая только напугать его.