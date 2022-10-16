Британская порноактриса хотела напугать возлюбленного и зарезала его после ссоры в баре

Все произошло 25 марта 2022 года в доме, где проживала пара. Накануне 22-летний Брэдли Льюис заявил подруге, что хочет с ней расстаться. Потом молодые люди пошли в бар, где 24-летняя порноактриса выпила много спиртного. В ходе застолья между ней, возлюбленным и еще одни гражданином произошла ссора.