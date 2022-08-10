Британская МI6 сообщила о формировании нового армейского корпуса ВС РФ для переброски на Украину

Вооруженные силы России сформировали новый крупный армейский корпус сухопутных войск, сообщает британская разведка MI6.
По данным ведомства, формирование будет отправлено на Украину для выполнения боевых задач в рамках спецоперации по демилитаризации, передает информагентство Reuters.
«Россия почти наверняка создала новое крупное формирование сухопутных войск — 3-й армейский корпус», — говорится в сообщении.
По данным британской разведки, примерная численность нового российского формирования может достигать 20 тысяч военнослужащих.