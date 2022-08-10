Британская Centrica намерена покупать СПГ из США в течение 15 лет

Centrica планирует закупать 1 млн тонн сжиженного американского газа ежегодно. Закупки будут осуществляться через плавучий комплекс по производству СПГ Delfin Deepwater Port, который планируется разместить в Мексиканском заливе около Луизианы. Старт поставок запланирован на 2026 год.