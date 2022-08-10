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Британская Centrica намерена покупать СПГ из США в течение 15 лет

Британская Centrica намерена покупать СПГ из США в течение 15 лет
wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY-SA 4.0

Британская компания Centrica Plc подписала контракт с американской Delfin Midstream Inc на поставки СПГ в течение 15 лет. Сумма соглашения составила 7 млрд фунтов (8,45 млрд долларов), сообщает «Интерфакс».

Centrica планирует закупать 1 млн тонн сжиженного американского газа ежегодно. Закупки будут осуществляться через плавучий комплекс по производству СПГ Delfin Deepwater Port, который планируется разместить в Мексиканском заливе около Луизианы. Старт поставок запланирован на 2026 год.

Ранее британская компания заключила соглашение на поставки газа из Норвегии на сумму 4 млрд фунтов.

Британия спг США
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