Британская Centrica намерена покупать СПГ из США в течение 15 лет

Британская компания Centrica Plc подписала контракт с американской Delfin Midstream Inc на поставки СПГ в течение 15 лет. Сумма соглашения составила 7 млрд фунтов (8,45 млрд долларов), сообщает «Интерфакс».
Centrica планирует закупать 1 млн тонн сжиженного американского газа ежегодно. Закупки будут осуществляться через плавучий комплекс по производству СПГ Delfin Deepwater Port, который планируется разместить в Мексиканском заливе около Луизианы. Старт поставок запланирован на 2026 год.
Ранее британская компания заключила соглашение на поставки газа из Норвегии на сумму 4 млрд фунтов.