Британка влюбилась в афериста и отдала ему 7 миллионов рублей

Жительница Великобритании рассказала, что познакомилась с мошенником в интернете, при этом он быстро сумел втереться к ней в доверие, а вдобавок британка его полюбила. После этого Джон, так звали мужчину, стал придумывать разные способы, чтобы выманить деньги у так называемой возлюбленной. Сначала он сообщил о смерти отца, который оставил наследство, но из-за того, что британка якобы потеряла ценную бумагу, не может его получить и нужны деньги. Потом возлюбленный познакомил женщину с поверенным, который занимается его делами, и выманивание денег продолжилось с помощью партнера.