Британка влюбилась в афериста и отдала ему 7 миллионов рублей

Британка влюбилась в афериста, который вытянул из женщины деньги на общую сумму 7 миллионов рублей, сообщает американский журнал Newsweek.
Жительница Великобритании рассказала, что познакомилась с мошенником в интернете, при этом он быстро сумел втереться к ней в доверие, а вдобавок британка его полюбила. После этого Джон, так звали мужчину, стал придумывать разные способы, чтобы выманить деньги у так называемой возлюбленной. Сначала он сообщил о смерти отца, который оставил наследство, но из-за того, что британка якобы потеряла ценную бумагу, не может его получить и нужны деньги. Потом возлюбленный познакомил женщину с поверенным, который занимается его делами, и выманивание денег продолжилось с помощью партнера.
В итоге сын британки заподозрил неладное и заявил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сказали женщине, что она, вероятнее всего, отдает свои деньги преступникам.
«После этого мое мышление изменилось. Я поняла, что стала жертвой изощренной аферы», — призналась жительница Великобритании.
Женщина помогла полицейским арестовать подельника, однако так называемый возлюбленный успел скрыться. За два года британка отдала ему в общей сложности 100 тысяч фунтов стерлингов (в перерасчете на рубли —7 миллионов).