Британия играет с огнем: чем обернутся для Украины новые поставки западного оружия

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Коллективный Запад, накачивая Украину
вооружением, заинтересован в том, чтобы продлить боевые действия как можно
больше, при этом понятно, что европейские инструкторы не успеют подготовить
новые украинские кадры. Какие цели преследует Запад и чего Украине ждать, «Народным
Новостям» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор
Литовкин.
Великобритания активно поддерживает
Украину в финансовом и военном планах, поставляя туда большие партии вооружений
и давая все новые кредиты. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Британия, играя с огнем, также обучает украинских военных обращаться с новым вооружением. Тренировки в основном
проводятся на территориях других стран.
«Не только Британия, но весь коллективный Запад сегодня действует в одной парадигме. Им важно затянуть войну на Украине как можно дольше, потому что эта война, с одной стороны, позволяет зарабатывать деньги на поставках вооружений на Украину, на тренировках украинских военных, даже отправке своих инструкторов», — заявил собеседник НН.
Литовкин отметил, что обучение на
Украине сопряжено с большим риском, поэтому большая часть тренировок ведется в
Британии и Польши.
«С другой стороны, они хотят, чтобы Россия все больше и больше втягивалась в конфликт и тратила свои ресурсы на это, то есть они рассчитывают на снижение экономической и военной мощи России. Поэтому они не позволяют даже говорить Зеленскому о капитуляции, о каких-то переговорах, о принятии российских ультиматумов и требований и так далее», — добавил он.
В вопросе обучения все достаточно
прозаично — цель не в подготовке новых специалистов, а в деньгах.
«Британию совершенно не интересует, удастся ли ей подготовить украинских специалистов или не удастся. Важно, что Джонсон говорит, что они этим делом занимаются. Важно ему оправдать расходование средств британских налогоплательщиков на эти цели. Это все с одной стороны политика, а с другой стороны бизнес, такое сочетание политики и бизнеса является коварной западной политикой и пропагандой», — пояснил военный эксперт.
В завершение Виктор Литовкин указал,
что для Украины поставки европейского оружия обернутся большими долгами, ведь
огромная его часть поставляется не на бесплатной основе.
«Это же не бесплатно, это не благотворительная помощь, это бизнес. Украине поставляется оружие, оно стоит денег, вот за это оружие Украина и будет платить. Будет Украины или не будет Украины, и то, что от Украины останется и будет в долгах как в шелках», — заключил он.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.