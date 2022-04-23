Британия играет с огнем: чем обернутся для Украины новые поставки западного оружия

«С другой стороны, они хотят, чтобы Россия все больше и больше втягивалась в конфликт и тратила свои ресурсы на это, то есть они рассчитывают на снижение экономической и военной мощи России. Поэтому они не позволяют даже говорить Зеленскому о капитуляции, о каких-то переговорах, о принятии российских ультиматумов и требований и так далее», — добавил он.