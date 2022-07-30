Новости0

Британец Расселл стал победителем квалификации Гран-при Венгрии

Британец Расселл стал победителем квалификации Гран-при Венгрии
globallookpress/HOCH ZWEI

Британский пилот Джордж Расселл завоевал поул-позицию по итогам завершившейся квалификации Гран-при Венгрии.

Джордж Расселл, представляющий немецкую команду «Мерседес», 30 июля выиграл квалификации Гран-при Венгрии. Британский пилот преодолел свой лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды, сообщает RT. Примечательно, что Расселл впервые в карьере стал победителем квалификации Гран-при Венгрии. 

Второе место занял Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Третьим стал его партнер по команде Шарль Леклер.

гран-при венгрии квалификация расселл формула 1
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.