Британец Расселл стал победителем квалификации Гран-при Венгрии

Второе место занял Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Третьим стал его партнер по команде Шарль Леклер.

Джордж Расселл, представляющий немецкую команду «Мерседес», 30 июля выиграл квалификации Гран-при Венгрии. Британский пилот преодолел свой лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды, сообщает RT . Примечательно, что Расселл впервые в карьере стал победителем квалификации Гран-при Венгрии.