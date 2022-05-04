Британцы предложили министру Юстису отправиться в РФ после советов по экономии

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Глава министерства окружающей среды Великобритании Джордж Юстис предложил населению отказаться от «фирменных» брендов в пользу недорогих продуктов на фоне роста инфляции. Читатели газеты Daily Mail не оценили эту идею и предложили чиновнику съездить в Россию.
Один из пользователей напомнил, что многие британцы уже лишились привычного образа жизни, перестав покупать привычные для себя продукты.
«Юстис совсем потерял связь с реальностью из-за данных ему привилегий, отправляйся в путешествие в Россию», — написал другой комментатор.
Банк Англии ранее объявил, что уровень инфляции в стране уже превысил отметку в 7%, а позднее может перешагнуть порог в 8%. Новые тарифы привели к тому, что многие жители вынуждены выбирать между покупкой еды и обогревом домохозяйств.