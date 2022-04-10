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    Британцы назвали Джонсона «размазней» и отказались финансировать нацистов на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Британцы назвали Джонсона «размазней» и отказались финансировать нацистов на Украине
    The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress

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    Граждане Великобритании негативно оценивают позицию премьер-министра Бориса Джонсона в вопросах поддержки Украине.

    Накануне он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тот после переговоров опубликовал видеообращение, заявил, что «лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и санкционной политике войдут в историю».

    Многие пользователи в Twitter-аккаунте газеты Daily Mail выразили мнение, что последующие поколения не должны помнить такие «заслуги» Джонсона.

    «Этот светловолосый бланманже войдет в историю как политический размазня», — отметил комментатор под псевдонимом MacEvellian.

    Другие написали о том, что Джонсон — «предатель британского народа» и «первый в истории Британии премьер, который открыто поддерживает и финансирует нацистов».

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