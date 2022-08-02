Бригада скорой помощи вернула «с того света» жителя Салехарда

Жителя Салехарда воскресили врачи скорой помощи после клинической смерти. Об этом сообщает сайт «Красный Север».
Горожане во время прогулки по парку заметили, что мужчина хватается за сердце и теряет сознание. Прохожие незамедлительно вызвали медиков.
Бригада скорой помощи поставила диагноз — клиническая смерть. Врач-реаниматолог Алексей Пырысев и фельдшер Станислав Полищук начали реанимацию пациента прямо на месте происшествия.
Десять минут потребовалось медикам, что бы сердце вновь стало биться. Еще одним героем, спасшим жизнь земляку, является водитель «скорой» Сергей Мохов, который быстро доставил его в больницу.
Сообщается, что мужчину уже выписали. «Оживший» чувствует себя хорошо.