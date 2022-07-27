Бриг «Россия» станет участником главного военно-морского парада в Петербурге

Ранее «Россию» можно было заметить на разных событиях в Петербурге. Уже три года корабль появляется на главном празднике выпускников. Бриг задействован в некоторых других мероприятиях. Например, его видели на ПМЭФ-2021. В том же году на борт зашли победители конкурса «Большая перемена». Однако самым знаковым все еще остаются «Алые паруса».