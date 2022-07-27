Бриг «Россия» станет участником главного военно-морского парада в Петербурге

Символ праздника для выпускников бриг «Россия» станет одним из участников Главного военно-морского парада. Мероприятие пройдет 31 июля в Северной столице.
Ранее «Россию» можно было заметить на разных событиях в Петербурге. Уже три года корабль появляется на главном празднике выпускников. Бриг задействован в некоторых других мероприятиях. Например, его видели на ПМЭФ-2021. В том же году на борт зашли победители конкурса «Большая перемена». Однако самым знаковым все еще остаются «Алые паруса».
Как сообщает газета «Петербургский дневник», «Россия» уже готова к праздничному шествию кораблей. Корабль стоит в линейке фрегатов в створе стрелки Васильевского острова.
Капитаном «России» стал Олег Николаев. Среди членов экипажа – опытные моряки. Они заботятся не только поддерживают чистоту на фрегате, но и обеспечивают работу. Помимо современных средств управления кораблем, у «России» есть большие снасти. Их длина составляет несколько километров.