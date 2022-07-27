Брежнева тремя словами отреагировала на громкие слухи о разводе с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева в последнее время не комментирует слухи о личной жизни и проблемах в отношениях с супругом Константином Меладзе. Поклонники связали затишье звезды с изменением ее статуса — с замужней дамы на разведенную, так как накануне появились новости о расставании четы. Однако певица тремя словами ответила на домыслы фанатов, передает ТeleРrogramma.
По информации источника, ранее в Сети появились слухи, о том, что Меладзе якобы вернулся к своей экс-супруге Яне Сумм и активно занимается продвижением своей талантливой дочери от первого брака.
Однако сама Сумм отреагировала на данные слухи заявлением о том, что с реальностью они не имеют ничего общего. В свою очередь Брежнева не стала сразу и прямо комментировать ситуацию. Певица лишь разместила в микроблоге пост с тремя словами из своего же хита.
«Любовь спасет мир», — написала певица.
Однако, нельзя сказать точно, имеет ли данная фраза отношение к ситуации вокруг семейных отношений Брежневой и Меладзе.