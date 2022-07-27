Брежнева тремя словами отреагировала на громкие слухи о разводе с Меладзе

Однако сама Сумм отреагировала на данные слухи заявлением о том, что с реальностью они не имеют ничего общего. В свою очередь Брежнева не стала сразу и прямо комментировать ситуацию. Певица лишь разместила в микроблоге пост с тремя словами из своего же хита.