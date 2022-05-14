Брежнева и Меладзе живут в итальянской вилле у подножия Альп

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Журналисты раскрыли подробности нового места жительства композитора Константина Меладзе и его супруги певицы Веры Брежневой.
Звездная семья долгие годы жила сразу на три страны, однако Брежнева после несколько недель назад покинула Россию и уехала в Италию. Меладе присоединился к жене уже в марте, прилетев из Киева.
Как оказалось, артисты обосновались в роскошной вилле недалеко от озера Гарда, у южного подножия Альп. Омечается, что стоимость такого роскошного особняка, как звездной пары, начинается от 800 тысяч евро.
В Италии Брежнева также активно учит местный язык, передает kp.ru. Кроме того, теплый климат позволяет певице и ее мужу проводить много времени на свежем воздухе. Знаменитости регулярно выходят на улицу и даже 59-летие композитора провели за очередной прогулкой, украсив день рождения Меладзе лишь праздничным тортом.