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    Брежнева и Меладзе живут в итальянской вилле у подножия Альп

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Брежнева и Меладзе живут в итальянской вилле у подножия Альп

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    Prt Scr youtube.com/Meladze Music

    Журналисты раскрыли подробности нового места жительства композитора Константина Меладзе и его супруги певицы Веры Брежневой.

    Звездная семья долгие годы жила сразу на три страны, однако Брежнева после несколько недель назад покинула Россию и уехала в Италию. Меладе присоединился к жене уже в марте, прилетев из Киева.

    Как оказалось, артисты обосновались в роскошной вилле недалеко от озера Гарда, у южного подножия Альп. Омечается, что стоимость такого роскошного особняка, как звездной пары, начинается от 800 тысяч евро.

    В Италии Брежнева также активно учит местный язык, передает kp.ru. Кроме того, теплый климат позволяет певице и ее мужу проводить много времени на свежем воздухе. Знаменитости регулярно выходят на улицу и даже 59-летие композитора провели за очередной прогулкой, украсив день рождения Меладзе лишь праздничным тортом.

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