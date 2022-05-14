Брежнева и Меладзе живут в итальянской вилле у подножия Альп

В Италии Брежнева также активно учит местный язык, передает kp.ru. Кроме того, теплый климат позволяет певице и ее мужу проводить много времени на свежем воздухе. Знаменитости регулярно выходят на улицу и даже 59-летие композитора провели за очередной прогулкой, украсив день рождения Меладзе лишь праздничным тортом.