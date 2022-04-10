Breitbart News: Байден за один день сделал Россию еще богаче

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По итогам марта российская валюта оказалась самой устойчивой в мире, несмотря на санкции Запада. Это означает, что ограничительные меры не дают того эффекта, которого ожидали лидеры европейских стран и США, говорится в материале.
Breitbart предупреждает, что Москва может ввести расчеты в рублях не только за нефть и газ, но и за другие сырьевые товары, а это приведет к созданию альтернативного валютного блока. Однако читателей такая перспектива не испугала.
«Если все это правда, я обеими руками за окончание глобализации. Я считаю, что настанет день, когда главной валютой в мире станет российский рубль», — отметил Robert11110.
По мнению других интернет-пользователей, Россия остается богатейшей страной в мире по запасам сырья. Также они подчеркивают, что президент США Джо Байден смог за один день сделать свою страну бедной, а Россию — более богатой.