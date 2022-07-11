Breitbart: антироссийская политика Германии приведет страну к краху «социального мира»

В Германии резко упала покупательская способность населения в связи с ростом цен на энергоносители, пишет обозреватель новостного портала Breitbart, передает «ИноСМИ».
По мнению автора статьи, кризис в стране связан с ошибочной политикой Германии в отношении России. Министр по вопросам экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что на фоне экономического спада страну ожидают социальные волнения.
Ответные меры России на западные санкции поставили ФРГ в уязвимое экономическое положение, считает обозреватель. В связи сокращением поставок российского голубого топлива, что связано с отсутствием газовой турбины, Германия должна просить Канаду вернуть агрегат для трубопровода.
«Если это юридически сложный вопрос для Канады, я хочу прояснить, что я прошу их отправить турбину не в Россию, а доставить ее в Германию. С тяжелым сердцем мы должны просить Канаду об этом», — подчеркнул Хабек.
Немецкие политики готовятся к полной остановке поставок газа из России: они, в том числе и Хабек, ожидают этого в конце июля.