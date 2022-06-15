Брэдли Купер вспомнил, как боролся с наркотиками и алкоголем: “Я был полностью потерян, у меня была кокаиновая зависимость”

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Брэдли Купер

Брэдли Купер откровенно поговорил с ведущими подкаста SmartLess, в том числе о зависимостях, с которыми боролся до прихода к нему настоящей популярности. Ранее 47-летний актер уже признавался прессе, что в начале 2000-х пристрастился к наркотикам и алкоголю, а когда трезвел, погружался в депрессивное состояние — даже порой гнал от себя мысли о суициде.

В новом интервью Купер вспоминает, в какой момент понял, что ему нужно отказаться от спиртного и запрещенных препаратов. Как оказалось, свою роль в этом сыграл коллега Купера Уилл Арнетт — он же один из ведущих подкаста SmartLess.

Арнетт был в то время женат на подруге Купера Эми Полер и жил по соседству, так что актеры время от времени вместе ходили на вечеринки. После одной из них Уилл сказал Брэдли, что тот весь вечер “вел себя как полный придурок”, несмешно и грубо шутил, хотя самому Куперу казалось, что он был на высоте. Кроме того, Арнетт тогда пристыдил соседа: было уже четыре часа дня, а он еще не выгуливал своих собак. Купер вспоминает:

Я в тот день впервые осознал, что у меня проблема с наркотиками и алкоголем. Об этом мне сказал Уилл, и я никогда этого не забуду… Я был полностью потерян, у меня была кокаиновая зависимость… Уилл рискнул завести со мной этот сложный разговор, по-моему, в июле 2004-го, и это помогло мне встать на правильный путь — решить изменить свою жизнь.



Уилл Арнетт и Брэдли Купер

Также Брэдли уже не впервые рассказал о том, как боролся с неуверенностью в себе. В 2003-м он получил роль в сериале “Шпионка” с Дженнифер Гарнер, но даже это не помогало ему поверить в себя:

Мне казалось, будто я снова в школе. Меня не пускали в клубы, девушки на меня не обращали внимания. Я впал в депрессию.

Большая популярность пришла к актеру только в 2009-м, когда он сыграл одну из главных ролей в успешной комедии “Мальчишник в Вегасе”. При этом, по словам Купера, его работа над самооценкой продолжается по сей день.

Поговорил актер с ведущими и о своем опыте отцовства: напомним, у Купера подрастает 5-летняя дочка Леа от бывшей возлюбленной Ирины Шейк:

Все в мире затмил или раскрасил в яркие краски тот факт, что я отец чудесной девочки… Бывает, случается что-то прекрасное, какой-то прорыв в карьере, хороший сценарий, успех на съемках… Но когда у тебя ребенок, ты испытываешь такие же эмоции по 40 раз в день — вот какой это уровень счастья.

Что касается карьеры, то Брэдли сейчас снимается в фильме “Маэстро” — гей-драме о жизни американского композитора Леонарда Бернстайна. Он играет главную роль и выступает в качестве режиссера.