Брэд Питт ведет список актеров, с которыми больше не будет работать

Брэд Питт

Коллега Брэда Питта по фильму “Быстрее пули” Аарон Тейлор-Джонсон рассказал, что тот ведет список актеров, с которыми он больше не будет работать.

Ты работаешь со многими актерами и через какое-то время начинаешь делать заметки: “Я определенно больше никогда не буду работать с этим человеком”. У Брэда тоже есть этот список: список “хороших” и список “дерьмовых”,

— поделился актер.

Кто именно входит в эти перечни, Аарон не уточнил. О громких публичных ссорах Питта с коллегами известно мало, но уже много лет ходят слухи о его соперничестве с Томом Крузом, которое началось еще в 1994 году на съемках фильма “Интервью с вампиром”.

Тейлор-Джонсон также отметил, что Питт довольно требователен к своим партнерам по площадке. По его словам, Брэд “скромный и любезный человек”, но ожидает того же взамен от своих коллег.

Он просто хочет нести свет и радость в мир и быть рядом с людьми, которые хотят хорошо провести время,

— добавил Тейлор-Джонсон.

Брэд Питт в фильме “Быстрее пули”

Премьера фильма “Быстрее пули” состоялась 18 июля, и последние несколько недель исполнители главных ролей провели в промотуре в США и Европе. Режиссером картины стал Дэвид Литч, который начинал свою карьеру в Голливуде в качестве актера и пять раз был дублером Брэда Питта. С начала проката в США боевик уже собрал 30,1 млн долларов.