Брэд Питт объяснил, почему надел юбку на премьеру фильма в Берлине

Брэд Питт

Появление Брэда Питта в юбке на премьере в Берлине две недели назад все еще не дает покоя журналистам. На очередном показе фильма “Быстрее пули” в Лос-Анджелесе репортер Variety спросил актера, почему же тот выбрал именно такой наряд.

Я не знаю! Мы все умрем, так что давайте чудить,

— ответил актер.

Брэд Питт

На фотоколле Питт в этот раз появился в ярко-зеленом брючном костюме Haans Nicholas Mott (авторская марка отвечает за все наряды актера в этом промотуре, включая и нашумевшую льняную юбку) и кедах из коллаборации Gucci x adidas.

Традиционную фотосессию Брэд снова решил оживить: актер попрыгал перед фотографами, так что тем удалось сделать яркие и динамичные кадры.

А вот на съемочной площадке в экшн-сценах 58-летний Питт был рад помощи каскадеров. Актер пояснил, что он был счастлив передать исполнение некоторых опасных моментов профессионалам, и поэтому ему удалось избежать травм на площадке.

Брэд Питт с гостьей премьеры

Я пытался самоустраниться от этого. Я люблю каскадеров. Это был комедийный боевик, чего я никогда раньше не делал. Дэвид (режиссер Дэвид Лейтч. — Прим. ред.) и я всегда были большими поклонниками Джеки Чана. Мы говорили о нем десятилетиями. Он вроде нашего Бастера Китона. Он такой талантливый и даже недооцененный. Так что идея сделать что-то в этом направлении меня действительно привлекала,

— поделился Питт.