Брэд Питт купил новый дом в Калифорнии за 40 млн долларов

Брэд Питт

Брэд Питт приобрел новый дом на берегу моря стоимостью 40 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Новый особняк актера, построенный в 1918 году, находится на утесе Кармел-Хайлендс в штате Калифорния и имеет богатую историю: его проектировал культовый архитектор XX века Чарльз Саммер Грин, а также в этом доме жил известный американский писатель Дэниел Джеймс.

С 1999 года дом принадлежал компании Searock, связанной с бизнесменом Джозефом Ритчи, который скончался в начале этого года.

Дом построен из песчаника и гранита, имеет арочные окна и крышу из черепицы “в средиземноморском стиле”. Как отмечает издание, Питт является большим поклонником таких домов.

В мае этого года на продажу был выставлен особняк в Нью-Йорке, в котором жили Брэд Питт и Анджелина Джоли во время брака. Имя покупателя неизвестно, недвижимость была продана за 13,6 млн долларов.

Ранее также стало известно, что Брэд Питт подарил своей бывшей жене Дженнифер Энистон на 50-летие особняк в Беверли-Хиллз, где они жили вместе: об этом сообщили инсайдеры в мае этого года, хотя произошло это еще в 2019 году. Актриса очень жалела, что не выкупила дом, и Питт решил сделать ей сюрприз: он полностью выкупил его и оформил право собственности на актрису.