Брэд Питт диагностировал у себя прозопагнозию — он не запоминает и не узнает лица людей

Брэд Питт

Брэд Питт рассказал, что у него есть достаточно редкое заболевание — правда, диагностировал он его у себя сам. Голливудский актер признался, что с трудом может запоминать и узнавать лица людей. Такой недуг называется прозопагнозией, или просто лицевой слепотой.

Голливудский актер изо всех сил пытается запомнить лица людей, например, на вечеринках или мероприятиях, но попытки не всегда успешны. По словам Брэда, ему стыдно за это, ведь такая особенность привела к определенному впечатлению о нем: будто он закрытый и отчужденный, недоступный и поглощенный собой.

Актер также пожаловался, что никто особо не верит, что он может страдать таким заболеванием, и его считают просто невежливым. Официально Питту никогда не ставили такой диагноз.

Никто мне не верит! Надо найти еще кого-то с таким же недугом,

— сказал актер.

Ранее Брэд также рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и о планах завершить актерскую карьеру.