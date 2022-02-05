Breaking Defense: Израиль запретил странам Прибалтики поставлять свое оружие Украине

Израиль запретил Литве, Эстонии и Латвии передавать Украине свое вооружение. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на источники.

Автор статьи Ариэль Егози предположил, что Тель-Авив не хочет чтобы Киев получил противотанковые ракетные комплексы Spike. Эта система и ее различные модификации стоят на вооружении всех республик Прибалтики.

«Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК "Спайк"», — говорится в материале.

Согласно источникам, Тель-Авив еще в декабре потребовал, чтобы прибалтийские страны не передавали израильское оружие Киеву. По мнению автора статьи, Израиль не хочет обострять отношения с Россией.

Москва неоднократно опровергала распространенные в СМИ сообщения о «российском вторжении» на Украину. В Кремле подчеркивали, что эти заявления не соответствуют действительности и только усиливают напряженность в мире.

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