Президент России Владимир Путин может добиться мира на Украине, уверен бразильский футболист Пеле.
По словам легендарного спортсмена, только российский лидер может урегулировать кризис в стране. Пеле также вспомнил о встрече с Путиным в Москве в 2017 году и описал это событие.
«Когда мы встретились и обменялись широкой улыбкой, сопровождаемой долгим рукопожатием, было невозможно представить, что однажды мы можем быть так разделены», — добавил футболист.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который предполагает выдачу гражданства по упрощенной схеме для детей-сирот из ЛДНР и с Украины. Об этом сообщили в RT.