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Бразильский футболист Пеле: только Путин способен разрешить украинский кризис

Бразильский футболист Пеле: только Путин способен разрешить украинский кризис
Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Президент России Владимир Путин может добиться мира на Украине, уверен бразильский футболист Пеле.

По словам легендарного спортсмена, только российский лидер может урегулировать кризис в стране. Пеле также вспомнил о встрече с Путиным в Москве в 2017 году и описал это событие.

«Когда мы встретились и обменялись широкой улыбкой, сопровождаемой долгим рукопожатием, было невозможно представить, что однажды мы можем быть так разделены», — добавил футболист.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который предполагает выдачу гражданства по упрощенной схеме для детей-сирот из ЛДНР и с Украины. Об этом сообщили в RT.

пеле Путин Украина
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