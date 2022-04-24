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    Бразильский экономист Рибейру заявил о бессмысленности санкций Запада против России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бразильский экономист Рибейру заявил о бессмысленности санкций Запада против России

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    Федеральное агентство новостей

    Санкции Запада против России привели к нулевому
    эффекту и оказались полностью бессмысленными. Такое заявление сделал бразильский
    экономист Тулиу Рибейру.

    Как отметил эксперт в беседе с телеканалом Telesur, «финансовая
    артиллерия» против России обернется крахом Запада, так как Москва смогла
    выстоять под натиском Вашингтона.

    «США и НАТО не хватило смелости воевать против
    России, поэтому они решили использовать беспрецедентную «финансовую
    артиллерию», которая ударила по экономике своих создателей», — говорит
    аналитик.

    Рибейру напомнил о заявлении президента России
    Владимира Путина, который говорил, что «экономический блицкриг» Запада ждет
    провал. В итоге его слова оказались правдой, а Россия сумела выстоять перед
    тяжелым испытанием и санкционным давлением. Кроме того, российский рубль
    укрепился до максимума за месяц, что говорит о верной политике России, которая вышла
    из ситуации победителем, заключил бразильский экономист.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил,
    что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам,
    промышленность ФРГ нуждается в российских ресурсах.

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