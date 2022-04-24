Бразильский экономист Рибейру заявил о бессмысленности санкций Запада против России

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Санкции Запада против России привели к нулевому
эффекту и оказались полностью бессмысленными. Такое заявление сделал бразильский
экономист Тулиу Рибейру.
Как отметил эксперт в беседе с телеканалом Telesur, «финансовая
артиллерия» против России обернется крахом Запада, так как Москва смогла
выстоять под натиском Вашингтона.
«США и НАТО не хватило смелости воевать против
России, поэтому они решили использовать беспрецедентную «финансовую
артиллерию», которая ударила по экономике своих создателей», — говорит
аналитик.
Рибейру напомнил о заявлении президента России
Владимира Путина, который говорил, что «экономический блицкриг» Запада ждет
провал. В итоге его слова оказались правдой, а Россия сумела выстоять перед
тяжелым испытанием и санкционным давлением. Кроме того, российский рубль
укрепился до максимума за месяц, что говорит о верной политике России, которая вышла
из ситуации победителем, заключил бразильский экономист.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил,
что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам,
промышленность ФРГ нуждается в российских ресурсах.