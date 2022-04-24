Бразильский экономист Рибейру заявил о бессмысленности санкций Запада против России

Рибейру напомнил о заявлении президента России

Владимира Путина, который говорил, что «экономический блицкриг» Запада ждет

провал. В итоге его слова оказались правдой, а Россия сумела выстоять перед

тяжелым испытанием и санкционным давлением. Кроме того, российский рубль

укрепился до максимума за месяц, что говорит о верной политике России, которая вышла

из ситуации победителем, заключил бразильский экономист.