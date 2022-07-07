Браузеры на основе Chromium плохо работают на ПК с процессорами Alder Lake. В Intel предложили несколько решений

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На некоторых ПК, построенных на процессорах Intel Core Alder Lake 12-го поколения, начали появляться проблемы с браузерами на движке Chromium. Как оказалось, на этих системах «тормозят» браузеры Edge и Chrome.





По словам пользователей, прокрутка в браузерах работает прерывисто и запаздывает на 1-2 секунды. В корпорации уже признали проблему и предложили сразу несколько решений. Причиной сбоя в Intel назвали проблемы с драйверами к встроенной графике UHD Graphics 770.

В компании посоветовали обновить браузеры до последней версии, установить последние сборки графических драйверов Intel, а также отключить аппаратное ускорение в самих веб-обозревателях, ведь оно использует мощности видеокарты для снижения нагрузки на центральный процессор.

Ещё одним вариантом является использование SSD в качестве системного диска, поскольку именно к нему идёт большое число запросов, из-за чего браузер и начинает «тормозить».

Судя по всему, проблема проявляется только на системах с процессорами Alder Lake, причём только на тех, где используется лишь встроенная графика. О появлении готового решения в виде обновлённого драйвера пока не сообщается.