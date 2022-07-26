Брат замминистра инфраструктуры Украины Найем подорвался на мине ВСУ

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем сообщил о том, что подорвался на украинской мине.
После начала спецоперации ВС РФ в Донбассе Маси Найем вступил в ряды ВСУ. В июне он был тяжело ранен. В начале июня он получил тяжелое ранение, наехав на мину вместе с другими военнослужащими.
«Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно», — рассказал Найем.
Он отметил, что коммуникация в украинской армии оставляет желать лучшего. Необходимо следить за минными заграждениями и минными картами, ведь можно доставить проблемы своим же союзникам, если делать подобные ошибки.