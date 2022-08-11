Брат Чубайса рассказал о состоянии госпитализированного с синдромом Гийена-Барре родственника

«Я, как старший брат, задаю вопросы, он, как младший, — мне отвечает. Причем очень быстро. Сам держит телефон и пишет. А это позитивная динамика, я считаю. Конечно, брат еще под пристальным наблюдением врачей. Но многое уже делает самостоятельно. Знаю, что его состояние с каждым днем все лучше», — отметил Игорь Чубайс.