Брат Чубайса рассказал о состоянии госпитализированного с синдромом Гийена-Барре родственника

Российский государственный деятель Анатолий Чубайс проходит реабилитацию после перенесенного синдрома Гийена-Барре, с каждым днем ему становится все лучше, сообщил старший брат политика Игорь Чубайс.
Родственники находятся на связи со дня госпитализации Чубайса. Сейчас братья дважды в день созваниваются и переписываются, передает «Собеседник».
«Я, как старший брат, задаю вопросы, он, как младший, — мне отвечает. Причем очень быстро. Сам держит телефон и пишет. А это позитивная динамика, я считаю. Конечно, брат еще под пристальным наблюдением врачей. Но многое уже делает самостоятельно. Знаю, что его состояние с каждым днем все лучше», — отметил Игорь Чубайс.
Он признался, что не знает, почему его брат попал в больницу, так как не врач. Главной задачей Анатолия Чубайса сейчас является выздоровление, заключил его родственник.