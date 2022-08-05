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Браконьер пойдет под суд за убийство трех лосей на Ямале

Браконьер пойдет под суд за убийство трех лосей на Ямале
pxhere.com

Житель Ямала, промышляющий охотой, застрелил трех лосей в Мужах. На браконьера вышли сотрудники правоохранительных органов, пишет сайт «Красный Север».

По информации окружной прокуратуры, лоси были убиты еще в январе. В это время охота на сохатых запрещена на Ямале. После отстрела мужчина освежевал и разделал туши, а мясо и шкуры забрал себе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного размера». Браконьера могут посадить в колонию на пять лет. По оценкам экспертов, ямалец нанес ущерб животному миру на сумму 880 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

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