Браконьер пойдет под суд за убийство трех лосей на Ямале

Житель Ямала, промышляющий охотой, застрелил трех лосей в Мужах. На браконьера вышли сотрудники правоохранительных органов, пишет сайт «Красный Север».
По информации окружной прокуратуры, лоси были убиты еще в январе. В это время охота на сохатых запрещена на Ямале. После отстрела мужчина освежевал и разделал туши, а мясо и шкуры забрал себе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного размера». Браконьера могут посадить в колонию на пять лет. По оценкам экспертов, ямалец нанес ущерб животному миру на сумму 880 тысяч рублей. Дело направлено в суд.