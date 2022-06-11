Бойцы ВСУ за 40 минут выпустили 12 снарядов по Горловке в ДНР

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным Народной милиции республики, в 14:20 по московскому времени украинская армия открыла огонь по Горловке. За 40 минут по городу было выпущено 12 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и пять мин калибра 120 миллиметров. Огонь велся с позиций ВСУ в населенных пунктах Отрадовка и Дзержинск.
Ранее военное ведомство НМ ДНР сообщило, что Вооруженные силы Украины используют французскую артиллерийскую установку CAESAR для обстрелов жилых кварталов Донецка.